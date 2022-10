Cristiana Capotondi papà figlia: stanno ancora insieme o si sono lasciati? (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Cristiana Capotondi e il papà di sua figlia stanno ancora insieme o si sono lasciati prima del parto? Scopriamo tutti i dettagli sull’inaspettata gravidanza dell’attrice dopo la rottura con il compagno storico Andrea Pezzi. Leggi anche: Cristiana Capotondi nuovo fidanzato: chi è il padre di sua figlia? Cristiana Capotondi ha partorito la sua prima figlia Lo... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 ottobre 2022)e ildi suao siprima del parto? Scopriamo tutti i dettagli sull’inaspettata gravidanza dell’attrice dopo la rottura con il compagno storico Andrea Pezzi. Leggi anche:nuovo fidanzato: chi è il padre di suaha partorito la sua primaLo...

GiusCandela : Cristiana Capotondi, io e Andrea Pezzi separati ma vicini (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Cristiana Capotondi rivela, 'io e… - Corriere : Cristiana Capotondi: «È nata mia figlia ma non è di Andrea Pezzi, con lui ci siamo lasciati» - fdicos10 : RT @alefreda: È l’evento dell’anno e non potete mancare al Festival del #Digitale Popolare a Torino il 7-8-9 ottobre. Tra i tanti ci sarann… - FQMagazineit : Cristiana Capotondi: “Ho fatto una figlia con un altro uomo ma ho chiesto al mio ex Andrea Pezzi di starmi accanto… - Profilo3Marco : RT @fanpage: Andrea Pezzi ha avuto un ruolo rilevante durante la gravidanza della ex compagna Cristiana Capotondi: pur non essendo il padre… -