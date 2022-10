Cristante alla Juventus, il pressing continua: pronta un’offerta stranissima (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Juventus sembra intenzionata a non mollare la presa per Cristante e, a fine stagione, potrebbe esserci delle clamorose novità in merito. Il centrocampo della Juventus è stato il reparto con maggiori novità nelle ultime sessioni di mercato: Locatelli, Pogba e Paredes sono arrivati con l’obiettivo di far cambiare marcia al gioco dei bianconeri. Fino a questo momento non ci sono stati i frutti sperati e il motivo è da ricercare nel dramma infortuni che ha colpito il mondo Juve. Già da fine mese, però, la situazione sembra poter cambiare con Allegri pronto a recuperare i vari infortunati. Indipendentemente da questo, la società sembra intenzionata a cambiare ulteriormente il centrocampo e il nome di Cristante continua ad essere nei pensieri bianconeri. LaPresseA fine stagione, a meno di clamorose ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lasembra intenzionata a non mollare la presa pere, a fine stagione, potrebbe esserci delle clamorose novità in merito. Il centrocampo dellaè stato il reparto con maggiori novità nelle ultime sessioni di mercato: Locatelli, Pogba e Paredes sono arrivati con l’obiettivo di far cambiare marcia al gioco dei bianconeri. Fino a questo momento non ci sono stati i frutti sperati e il motivo è da ricercare nel dramma infortuni che ha colpito il mondo Juve. Già da fine mese, però, la situazione sembra poter cambiare con Allegri pronto a recuperare i vari infortunati. Indipendentemente da questo, la società sembra intenzionata a cambiare ulteriormente il centrocampo e il nome diad essere nei pensieri bianconeri. LaPresseA fine stagione, a meno di clamorose ...

