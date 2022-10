Cremonese | Braida sicuro | “Ho un segreto per battere il Napoli”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo la clamorosa vittoria alla Johan Cruijff ArenA, ilsi riaffaccia al campionato in vista della prossima sfida contro la. L’obiettivo delè quello di confermarsi in testa alla classifica e per farlo servirà una prestazione comunque importante per impensierire la squadra lombarda. La trappola, infatti, è dietro, seppur la stessaguarda con inevitabile rispetto gli uomini di Luciano Spalletti. A confermarlo sono le parole del direttore generale della, Ariedo, che nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport ha dichiarato: “Siamo onesti, questooggi fa paura a tutti. Ieri, sul campo dell’Ajax, ha scritto una pagina di storia a livello internazionale, complimenti davvero a tutti i ...

