Covid | Oggi in italia 45 225 nuovi positivi e 43 vittime

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) –insono 45.255 ial Coronavirus, su un totale di 224.969 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Il tasso dità raggiunge il 20%. Sono 43 i morti, che portano il totale delleda inizio pandemia a quota 177.300. A livello di ospedalizzazioni, sono 5.073 i ricoverati con sintomi (259 in più di ieri), dei quali 171 in terapia intensiva, 16 in più di ieri. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

