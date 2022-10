Covid: oggi 58.885 casi e 60 morti in Italia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Sono 58.885 i nuovi contagi Covid oggi in Italia, secondo il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 60 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 293.096... Leggi su europa.today (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Sono 58.885 i nuovi contagiin, secondo il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 60. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 293.096...

GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI COVID ?? ???? QUINDI, oggi in Sardegna ci sono ZERO posti occupati in terapia intensiva e non succed… - vaticannews_it : #Assisi Omelia del cardinale #Zuppi alla Messa di oggi alla presenza del presidente della Repubblica, #Mattarella.… - RobertoBurioni : Mi sono vaccinato con la quarta dose. Consiglio a chi può di fare lo stesso, i casi stanno aumentando ed è meglio… - popoloZeta : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Altro scandalo, ancora oggi ci sono ospedali che non consentono le visite di parenti e visitatori ai pazienti… - LauraRivelli3 : RT @GuidoDeMartini: ?? A PROPOSITO DI COVID ?? ???? QUINDI, oggi in Sardegna ci sono ZERO posti occupati in terapia intensiva e non succedeva… -