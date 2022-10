(Di mercoledì 5 ottobre 2022) In aumento i ricoveri ordinari (+259) e le terapie intensive (+16). Report Fiaso: risale curva ricoveri +39% in 7 giorni. Secondo l’Oms la Francia in 7 giorni ha registrato 317.348 nuovi. Seguono Cina e Germania, con un picco di ricoveri a Monaco dove si è appena concluso l’Oktoberfest. Poi Usa, Italia e Giappone

Sky Tg24

Importante balzo dei ricoveri ospedalieri: attualmente sono 733 (+68) i malatiricoverati nei reparti in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 26.Sono 45.225 i nuovi casi di- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 58.885 di ieri, per un totale di 22.648.063 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 43, rispetto ai 60 di ieri, per un totale ... Covid, news di oggi. Bollettino: 45.225 casi e 43 morti. Tasso positività al 20,1%. LIVE "Sull'uso delle mascherine non c'è nessuna novità, le indicazioni vigenti contro il covid sono quelle note, previste dalle norme e dall’ultima ordinanza che io ho firmato pochi giorni fa. E che ...SICILIA – Sono stati resi noti i dati del bollettino Covid in Sicilia anche per la giornata di oggi, mercoledì 5 ottobre, da parte del Ministero della ...