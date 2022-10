Covid, le news di oggi. Report Fiaso: risale curva ricoveri +39% in 7 giorni. LIVE (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tornano a occuparsi i posti letto Covid negli ospedali. È quanto emerge dai dati del 4 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso. Secondo l'ultimo bollettino sono 58.885 i nuovi casi e 60 i morti. Il tasso di positività sale al 20,1%, aumentano i ricoveri ordinari (+294) e le terapie intensive (+15). Secondo l’Oms la Francia in 7 giorni ha registrato 317.348 nuovi casi. Seguono Cina e Germania, con un picco di ricoveri a Monaco dove si è appena concluso l’Oktoberfest. Poi Usa, Italia e Giappone Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tornano a occuparsi i posti lettonegli ospedali. È quanto emerge dai dati del 4 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete di. Secondo l'ultimo bollettino sono 58.885 i nuovi casi e 60 i morti. Il tasso di positività sale al 20,1%, aumentano iordinari (+294) e le terapie intensive (+15). Secondo l’Oms la Francia in 7ha registrato 317.348 nuovi casi. Seguono Cina e Germania, con un picco dia Monaco dove si è appena concluso l’Oktoberfest. Poi Usa, Italia e Giappone

