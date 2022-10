Covid, l’app che rileva l’infezione tramite la voce. Ecco come gli scienziati l’hanno ideata. E Pfizer ha investito 116 milioni (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una nuova app potrebbe rilevare accuratamente l’infezione da Covid-19 tramite la voce delle persone con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (AI), secondo una ricerca della European Lung Foundation che è stata presentata al Congresso Internazionale della European Respiratory Society a Barcellona, ??in Spagna. Il modello AI utilizzato in questa ricerca appare più accurato dei test antigenici a flusso laterale/rapido ed è economico, veloce e facile da usare, il che significa che può essere utilizzato nei paesi a basso reddito dove i test PCR sono costosi e/o difficili da distribuire. Wafaa Aljbawi, ricercatrice presso l’Institute of Data Science dell’Università di Maastricht, nei Paesi Bassi, ha dichiarato al congresso che il modello di intelligenza artificiale è accurato l’89% delle volte, mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una nuova app potrebbere accuratamenteda-19ladelle persone con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (AI), secondo una ricerca della European Lung Foundation che è stata presentata al Congresso Internazionale della European Respiratory Society a Barcellona, ??in Spagna. Il modello AI utilizzato in questa ricerca appare più accurato dei test antigenici a flusso laterale/rapido ed è economico, veloce e facile da usare, il che significa che può essere utilizzato nei paesi a basso reddito dove i test PCR sono costosi e/o difficili da distribuire. Wafaa Aljbawi, ricercatrice presso l’Institute of Data Science dell’Università di Maastricht, nei Paesi Bassi, ha dichiarato al congresso che il modello di intelligenza artificiale è accurato l’89% delle volte, mentre ...

