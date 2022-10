Covid Italia | Speranza | “Su mascherine valuterà prossimo governo”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sull’uso dellenon c’è nessuna novità, “le indicazioni vigenti” contro il“sono quelle note, previste dalle norme e dall’ultima ordinanza che io ho firmato pochi giorni fa. E che prevede la proroga dell’obbligo nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Non ci sono ulteriori determinazioni”. Così il ministro della Salute, Roberto, a margine del congresso della federazione dei medici di famiglia (Fimmg), in corso a Villasimius, Cagliari. “Chiaramente – ha aggiunto – prosegue il nostro monitoraggio, che sarà permanente, lo consegneremo chiaramente al nuovo. E poi il nuovo esecutivo farà le valutazioni sulla base dell’andamento dei dati. Non ci sono altre indicazioni o altre prescrizioni”, ha sottolineato. “Ci aspettavamo con l’arrivo dell’autunno una fase di aumento della ...

...stanziata per l'nel quadro del Recovery Fund , il programma di aiuti economici da 750 miliardi messo a punto nel 2020 dall'Ue per aiutare i Paesi membri a fronteggiare la pandemia da- ......per far cadere il sindaco di Bacoli Giro d'2022 a Napoli: partenza e arrivo sul lungomare dopo il mini - circuito tra Bacoli e Monte di Procida 'Rinunciamo allo stipendio per l'emergenza'...E l’Italia è una destinazione molto appetibile ... Sono cambiate rispetto al periodo pre-Covid “Gli italiani, e gli europei in generale, hanno “scoperto” che il camper è un modo per ...La Siae rilancia uno studio della Gesac che auspica una migliore economia della creatività, ed Optime si rivolge al Tar.