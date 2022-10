Covid | il bollettino di oggi 5 Ottobre 2022

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato il consuetoquotidiano sull’emergenzanel nostro paese. In particolare, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 45.225 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 224.969 tamponi effettuati. Nello stesso arco temporale si sono registrati 43 nuovi decessi. Crescono le ospedalizzazioni con +16 per quanto riguarda le terapie intensive e +259 per quanto riguarda i ricoveri ordinari. Si avvicinano a quota 141 milioni le dosi di vaccino somministrate. Segui ZON.IT su Google News.

Tasso di positività e ricoveri ordinari in calo in Campania , in aumento invece l'occupazione delle terapie intensive. È a due facce il volto deldi oggi. A fronte di 14.565 test i positivi sono stati 2.178 per un tasso del 14,9% a fronte del 18,23 di ieri. Nei reparti ordinari ci sono 254 persone a fronte delle 264 di ieri. ...Si registrano poi anche 27.251 guariti - dimessi e 43 persone morte positive al tampone(177.300 i decessi ufficiali da inizio pandemia).CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 OTTOBRE/ +4 decessi, ...Bollettino Covid di oggi, mercoledì 5 ottobre, nel Lazio. Oggi nel Lazio su 3.597 tamponi molecolari e 16.978 tamponi antigenici per un totale di 20.575 tamponi, si registrano 3.474 nuovi casi ...MILANO (ITALPRESS) - Oggi in Italia sono 45.255 i nuovi positivi al Coronavirus, su un totale di 224.969 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano ...