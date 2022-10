Covid | circolare del ministero | ritorno delle mascherine se la situazione peggiora

MediasetTgcom24 : Covid, circolare ministero: ritorno mascherine se situazione peggiora #Covid #mascherine - hiboss_hiboss : Il partito del business covid non demorde ancora... - alfre_i : RT @stefycascu: @necvinecdolo @ImolaOggi Si tratta di una circolare, cioè del nulla! Non ha nessun potere e infatti Draghi nulla firma. #Sp… - stefycascu : @necvinecdolo @ImolaOggi Si tratta di una circolare, cioè del nulla! Non ha nessun potere e infatti Draghi nulla firma. #Speranza #COVID - ROMINA70672119 : RT @ivocamic: #SPERANZA ANCORA INSISTE CON LE RESTRIZIONI MA QUANDO CE LO TOGLIAMO DALLE PALLE QUESTO QUI? Covid. Tornano le mascherine? “S… -

'Nel caso di una sensibile recrudescenza dell'epidemia, si potrà valutare l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono ...... DIS - COLL e disoccupazione agricola, ai già beneficiari delle ex indennità2021 e ai ...iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nellaINPS 26 ...Quasi 60mila casi in un giorno, positività oltre il 20%. Giallo sul documento già pronto per le Regioni che indicava, tra le altre cose, il ritorno alle mascherine in caso di peggioramento del quadro ...In Italia "è ancora in vigore l'uso obbligatorio di mascherine nelle strutture sanitarie e di assistenza a lungo termine. Il loro uso in spazi pubblici chiusi potrà essere una prima opzione per limita ...