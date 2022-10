Cosa non torna nella storia degli hotel “chiusi per una bolletta da 500 mila euro” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "bolletta da mezzo milione di euro, chiude storica catena alberghiera pugliese". E’ probabilmente la notizia più letta degli ultimi giorni. E’ stata rilanciata in massa dai... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "da mezzo milione di, chiude storica catena alberghiera pugliese". E’ probabilmente la notizia più lettaultimi giorni. E’ stata rilanciata in massa dai... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

mengonimarco : COSA CREDI COSA PENSI COSA CHIEDI NON RISPONDI Più MATERIA (PELLE) è ora in pre order ??… - AlbertoBagnai : Se lo conoscete è perché lui ebbe il coraggio fisico di venire a trovarmi in un covo di zecche (non uso mai questo… - chetempochefa : “La democrazia non è un dono che viene dal cielo. È una cosa che noi cittadini, nei nostri rispettivi Paesi, dobbia… - BVBXLON : RT @delyshinoda: C’HO L’ANSIA: non è una cosa tanto per dire. C’ho l’ansia. Ansia di guidare e di tamponare una macchina, di non saper fare… - Vale97B : RT @francym97_: E: “Prima stavo pensando al perché questa stronza stava per i cazzi suoi a letto invece di stare con me”. G: “Vi siete già… -