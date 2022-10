Corriere dello Sport – Le tre convinzioni che Spalletti ha demolito: così il Napoli incanta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) 2022-10-05 11:35:56 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Il Napoli domina in Champions (primo posto a punteggio pieno con 13 reti fatte, mai nessuna squadra italiana aveva segnato più di 10 gol nelle prime tre partite) ed è primo in campionato dopo 8 giornate. Spalletti ha firmato nel tempio di Cruijff ad Amsterdam la settima vittoria consecutiva fra coppe e serie A e ha dato un’altra grande dimostrazione di forza a tutta Europa. Ma soprattutto in questo avvio di stagione ha smontato tre convinzioni che avevano caratterizzato l’estate azzurra. 1) “Dopo la cessione dei big il Napoli si è ridimensionato” Gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina avevano portato ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) 2022-10-05 11:35:56 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: Ildomina in Champions (primo posto a punteggio pieno con 13 reti fatte, mai nessuna squadra italiana aveva segnato più di 10 gol nelle prime tre partite) ed è primo in campionato dopo 8 giornate.ha firmato nel tempio di Cruijff ad Amsterdam la settima vittoria consecutiva fra coppe e serie A e ha dato un’altra grande dimostrazione di forza a tutta Europa. Ma soprattutto in questo avvio di stagione ha smontato treche avevano caratterizzato l’estate azzurra. 1) “Dopo la cessione dei big ilsi è ridimensionato” Gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina avevano portato ...

