Corea del Sud, esercitazioni con gli Usa: lanciati 4 missili sul Mar del Giappone. Uno si schianta al suolo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un missile balistico sudCoreano nella notte si è schiantato al suolo a Gangneung, nel nord-est del Paese, durante le esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti in corso in queste ore, gettando nel panico i residenti della città costiera, già scossa a causa dei test missilistici sempre più provocatori di Pyongyang. L'esplosione e il successivo incendio hanno indotto molti a credere che si trattasse di un attacco nordCoreano. In particolare l'incidente ha coinvolto un missile balistico a corto raggio Hyumoo-2. Il missile si è schiantato all'interno di una base dell'aeronautica militare alla periferia della città. L'esercito ha fatto sapere che sta indagando sulle cause del "volo anomalo" del missile. In precedenza lo Stato Maggiore della Corea del Sud ...

