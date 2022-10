Coppia arrestata per spaccio | lei teneva la coca nel reggiseno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Villa d’Ogna. Quando si è trovata davanti i carabinieri del Radiomobile di Clusone, ha cercato di scappare e di liberarsi di un sacchetto con 26 grammi diina chenel. Ma il militare è riuscito a fermarla, lei ha cercato di divincolarsi e i due sono caduti a terra. A quel punto dall’abitazione dove vive la donna, B.S, 54 anni, residente a Villa d’Ogna, è uscito il marito, A.M., tunisino di 48 anni, detenuto agli arresti domiciliari. L’uomo si è diretto verso la moglie ed è in quel momento che lei ha provato a lanciare il sacchetto con la sostanza stupefacente in direzione del consorte. Solo che l’involucro è finito contro la rete di un campo ed è caduto sul marciapiede. Il 48enne ha tentato la fuga ma dopo circa 150 metri è stato raggiunto dal carabiniere, è nata una colluttazione e il militare ha riportato lesioni ...