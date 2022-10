Confindustria: al via la due giorni di Bonomi in Sicilia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Una due giorni a fianco delle imprese Siciliane piegate dalla crisi. Tappa in Sicilia per il presidente di Confindustria. Oggi e domani Carlo Bonomi sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all'interno delle imprese associate. Alle 15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione dell'incontro 'Impresa è Territorio', che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell'Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita", spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la volta, invece, della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15.30, Bonomi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Una duea fianco delle impresene piegate dalla crisi. Tappa inper il presidente di. Oggi e domani Carlosarà ospite di Sicindustria per un viaggio all'interno delle imprese associate. Alle 15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione dell'incontro 'Impresa è Territorio', che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell'Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita", spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la volta, invece, della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15.30,...

