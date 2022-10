Comandante Marina,aumentata la flotta russa nel Mediterraneo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Stiamo tutti seguendo l'evoluzione di quello che avviene in Ucraina. Noi siamo pattugliando il Mediterraneo, per l'aumentata presenza di navi e mezzi russi, che sono una diretta conseguenza della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Stiamo tutti seguendo l'evoluzione di quello che avviene in Ucraina. Noi siamo pattugliando il, per l'presenza di navi e mezzi russi, che sono una diretta conseguenza della ...

Il Tridente è tutto impegnato in mare, o in attività reale o in 'Mare aperto', che è la più grande esercitazione della Marina annuale, iniziata proprio l'altro ieri e che dura tutto il mese di ...

Cefalù, Convegno nazionale "La Campagna di Sicilia del 1943"
... sapendo di poter contare anche sulla generosa disponibilità del Comandante della Base, il Ten. Col. Emiliano Ciaralli) e dell'Ufficio Storico della Marina Militare (grazie all'intervento del C. F. ...