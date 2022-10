Classifica marcatori Champions League 2022/23 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I capocannonieri della massima competizione europea: chi sarà il successore di Karim Benzema? La corsa al trono europeo di re dei bomber è ufficialmente ripartita il 6 e 7 settembre 2022, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi della massima competizione europea. : nella scorsa stagione il centravanti del Real Madrid, Karim Benzema, autore di 15 goal, è succeduto al giovane norvegese Herling Haaland. Chi sarà l’erede dell’attaccante francese delle merengues? Qui di seguito la Classifica aggiornata dei migliori cannonieri della Champions League: 4 GOL: Sané (Bayern Monaco); 3 GOL: Kudus (Ajax), Lewandowski (Barcellona), Haaland (Manchester City), Raspadori (NAPOLI), Mbappé (PSG); 2 GOL: Bellingham (Borussia Dortmund), Jutglà – 1 rig., Sowah (Bruges), Orsic (Dinamo Zagabria), Salah (Liverpool), ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I capocannonieri della massima competizione europea: chi sarà il successore di Karim Benzema? La corsa al trono europeo di re dei bomber è ufficialmente ripartita il 6 e 7 settembre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi della massima competizione europea. : nella scorsa stagione il centravanti del Real Madrid, Karim Benzema, autore di 15 goal, è succeduto al giovane norvegese Herling Haaland. Chi sarà l’erede dell’attaccante francese delle merengues? Qui di seguito laaggiornata dei migliori cannonieri della: 4 GOL: Sané (Bayern Monaco); 3 GOL: Kudus (Ajax), Lewandowski (Barcellona), Haaland (Manchester City), Raspadori (NAPOLI), Mbappé (PSG); 2 GOL: Bellingham (Borussia Dortmund), Jutglà – 1 rig., Sowah (Bruges), Orsic (Dinamo Zagabria), Salah (Liverpool), ...

