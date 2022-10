Ciò che le imprese chiedono al nuovo Governo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, è stato prudente. Prima di esprimere pubblicamente considerazioni sullo stato dell’arte del comparto produttivo del Paese, ha atteso che si cominciasse a delineare, seppure a grandi linee, il nuovo assetto della prossima legislatura. Lunedì il numero uno di Viale dell’Astronomia ha partecipato all’assemblea degli associati di Varese. Nel suo intervento, che ai più è sembrato soprattutto un appello al mondo della politica, ha ripreso dall’origine la disamina di tutto quanto sta ostacolando, con forza in veloce crescendo, il ritorno a una condizione di normalità operativa del settore della produzione. È importante sottolinearlo, il presidente della più forte organizzazione sindacale di imprese e imprenditori, non ha solo battuto cassa. Ha incentrato il messaggio suo e dei suoi colleghi al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, è stato prudente. Prima di esprimere pubblicamente considerazioni sullo stato dell’arte del comparto produttivo del Paese, ha atteso che si cominciasse a delineare, seppure a grandi linee, ilassetto della prossima legislatura. Lunedì il numero uno di Viale dell’Astronomia ha partecipato all’assemblea degli associati di Varese. Nel suo intervento, che ai più è sembrato soprattutto un appello al mondo della politica, ha ripreso dall’origine la disamina di tutto quanto sta ostacolando, con forza in veloce crescendo, il ritorno a una condizione di normalità operativa del settore della produzione. È importante sottolinearlo, il presidente della più forte organizzazione sindacale die imprenditori, non ha solo battuto cassa. Ha incentrato il messaggio suo e dei suoi colleghi al ...

