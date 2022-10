“Cinque giorni di lavoro per pulire le scritte no vax sulla roccia” | la rabbia del sindaco di Lovere

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 ottobre 2022). “dicon dispendio di tempo, denaro e fatica per rimuovere lecon cui ignoti vandali no vax hanno irrimediabilmente danneggiato la parete didella nuova ciclopedonale”. È lo sfogo deldi, Alex Pennacchio. “Le indagini da parte delle Forze dell’Ordine sono in corso. Se avranno esito positivo – aggiunge – i responsabili di questo atto ignobile verranno denunciati e chiamati a rifondere gli ingenti danni causati. Voglio ringraziare Davide e Giuseppe della squadra manutenzioni del Comune per il lorodi rimozione della vernice che, nei prossimie per quanto sarà possibile, riporterà laal suo colore naturale. Grazie ragazzi!”.