Cingolani: se ok price cap, per calo bollette almeno due-tre mesi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Nell'ipotesi che vengano approvate le misure su cui stiamo lavorando, genericamente chiamate price Cap, questa deve diventare una norma europea, dopodiché la recepiscono gli Stati membri e quindi la applicano. Io credo che nella migliore delle ipotesi ci vorranno due-tre mesi" perché le bollette calino. E' la previsione del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani che sta lavorando a un "indice a forchetta" per il gas europeo, da proporre agli altri stati membri. In pratica, una nuova borsa del gas, più stabile dell'attuale Ttf di Amsterdam (che movimenta gas per appena 1-2 miliardi di euro al giorno), dove il prezzo della materia prima in un anno è schizzato da 5 a 340 euro al chilowattora, trascinando in alto le bollette di luce e gas di imprese e cittadini europei. La proposta ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Nell'ipotesi che vengano approvate le misure su cui stiamo lavorando, genericamente chiamateCap, questa deve diventare una norma europea, dopodiché la recepiscono gli Stati membri e quindi la applicano. Io credo che nella migliore delle ipotesi ci vorranno due-tre" perché lecalino. E' la previsione del ministro della Transizione ecologica, Robertoche sta lavorando a un "indice a forchetta" per il gas europeo, da proporre agli altri stati membri. In pratica, una nuova borsa del gas, più stabile dell'attuale Ttf di Amsterdam (che movimenta gas per appena 1-2 miliardi di euro al giorno), dove il prezzo della materia prima in un anno è schizzato da 5 a 340 euro al chilowattora, trascinando in alto ledi luce e gas di imprese e cittadini europei. La proposta ...

fattoquotidiano : Alla fine, come previsto, l’accordo sul tetto europeo al prezzo del gas non c’è, neanche nell’innovativa variante “… - MediasetTgcom24 : Cingolani: almeno due mesi per calo bollette se ci sarà ok a price cap #cingolani #italia #europa… - judytono3 : Roberto Cingolani sul prezzo del gas: il price cap in Italia è un suicidio energetico - LiberoReporter : Gas, Cingolani: “Se ok a price cap, serviranno 2-3 mesi per calo bollette” - Gaebaldi : Gas, Cingolani: “Se ok a price cap, serviranno 2-3 mesi per calo bollette” -