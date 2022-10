“Chi l’ha visto”, le anticipazioni della puntata di stasera: i casi trattati (Di mercoledì 5 ottobre 2022) News Tv. Chi l’ha visto torna stasera, mercoledì 5 ottobre 2022: ecco tutte le anticipazioni. L’appuntamento è per stasera su Rai 3. In alternativa si può seguire la diretta streaming oppure on demand sul sito Raiplay. La conduttrice, Federica Sciarelli, presenterà al pubblico i casi più interessanti che tengono l’Italia con il fiato sospeso. Come ogni mercoledì, il programma tratta i casi di persone scomparse o gialli irrisolti con servizi e interviste volte a fare luce su delitti misteriosi. “Chi l’ha visto”, le anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 5 ottobre 2022: il caso di Marzia Capezzuti Federica Sciarelli presenterà stasera il caso di Marzia ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 5 ottobre 2022) News Tv. Chitorna, mercoledì 5 ottobre 2022: ecco tutte le. L’appuntamento è persu Rai 3. In alternativa si può seguire la diretta streaming oppure on demand sul sito Raiplay. La conduttrice, Federica Sciarelli, presenterà al pubblico ipiù interessanti che tengono l’Italia con il fiato sospeso. Come ogni mercoledì, il programma tratta idi persone scomparse o gialli irrisolti con servizi e interviste volte a fare luce su delitti misteriosi. “Chi”, ledi oggi mercoledì 5 ottobre 2022: il caso di Marzia Capezzuti Federica Sciarelli presenteràil caso di Marzia ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’Ue è un problema. Anche per l’Eni Bruxelles pretende che l’Italia, che ha comp… - ale_dibattista : Geo-politicamente parlando, i sabotaggi dei gasdotti del Baltico, più che un attacco alla Russia, appaiono un attac… - AlbertoBagnai : Ora loro andranno di sorpresa in sorpresa e noi di conferma in conferma. Data la difficoltà della situazione, megli… - Kudosphoto2020 : RT @caltagirone96: Manila Nazzaro che critica Ginevra quando lei l’anno scorso con Nicola Pisu ha fatto molto peggio ! Parla sempre chi dov… - bicchio56 : @ItalyMFA @italyinukr @ItalyinRussia Ma l’Italia chi? Chi ha detto una stronzata del genere in nome del popolo ita… -