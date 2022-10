Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 5 ottobre 2022: la scomparsa di Marzia, i casi di stasera (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che mette al centro le segnalazioni e i casi di persone scomparse. Tra gialli e misteri da risolvere. Alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli, ormai punto di riferimento per i telespettatori che seguono da anni la trasmissione di Rai 3. La scomparsa di Marzia stasera a Chi l’ha visto? Questa sera la trasmissione tornerà sulla scomparsa di Marzia, con documenti inediti. La giovane, partita da Milano, è scomparsa da Pontecagnano: che fine ha fatto? Nel corso della puntata, parlerà una donna che aveva vissuto con lei nella stessa casa. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento con Chi?, il programma di approfondimento e attualità che mette al centro le segnalazioni e idi persone scomparse. Tra gialli e misteri da risolvere. Alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli, ormai punto di riferimento per i telespettatori che seguono da anni la trasmissione di Rai 3. Ladia Chi? Questa sera la trasmissione tornerà sulladi, con documenti inediti. La giovane, partita da Milano, èda Pontecagnano: che fine ha fatto? Nel corso della, parlerà una donna che aveva vissuto con lei nella stessa casa. La ...

