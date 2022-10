Chi era Sant’Ippolito? La vera storia del vescovo martire patrono di Fiumicino (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Fiumicino – La cittadina di Fiumicino è in festa. Si celebrano oggi, infatti, i festeggiamenti per Sant’Ippolito, patrono di Fiumicino, la cui memoria, in realtà, ricorre il 23 agosto. Ma chi era Sant’Ippolito? Da dove veniva? Che cosa ha fatto per meritarsi il titolo di Santo? La passio riportata dai Bollandisti, racconta che Ippolito era un arabs, probabilmente nativo della Persia. Come tanti altri pellegrini, era venuto a Roma per venerare le tombe di Pietro e Paolo e si era fermato per qualche tempo nell’Urbe, coinvolto nella vita liturgica e caritativa della vivace comunità cristiana. Quando si pone il problema di inviare un vescovo nella città di Portus, dove fioriva l’ampio porto commerciale voluto dall’imperatore Traiano, viene scelto proprio Ippolito. Siamo a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 ottobre 2022)– La cittadina diè in festa. Si celebrano oggi, infatti, i festeggiamenti perdi, la cui memoria, in realtà, ricorre il 23 agosto. Ma chi era? Da dove veniva? Che cosa ha fatto per meritarsi il titolo di Santo? La passio riportata dai Bollandisti, racconta che Ippolito era un arabs, probabilmente nativo della Persia. Come tanti altri pellegrini, era venuto a Roma per venerare le tombe di Pietro e Paolo e si era fermato per qualche tempo nell’Urbe, coinvolto nella vita liturgica e caritativa della vivace comunità cristiana. Quando si pone il problema di inviare unnella città di Portus, dove fioriva l’ampio porto commerciale voluto dall’imperatore Traiano, viene scelto proprio Ippolito. Siamo a ...

