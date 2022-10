Chi è Ida Platano | dama di Uomini e donne | età | lavoro | instagram | ex marito e tutti i gossip

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Idadel trono Over diha 40 anni, nasce in Sicilia ed è una hair style e proprietaria di un negozio e salone di parrucchiera. Si trasferisce molto giovane a Brescia, città dove vive ancora oggi, dove sposa il suo exall’età di 18 anni. A 30 diventa mamma di suo figlio Samuel, che cresce da sola, finché non decide di partecipare al programma di Maria De Filippi per cercare di rimettersi in gioco e trovare l’amore, dove incontra Riccardo Guarnieri con il quale ha una lunga e travagliata storia. Il passato di IdaIdaoriginaria della Sicilia, nasce nel 1982 sotto il segno dell’ariete. A soli 17 anni, lascia la Sicilia per trasferirsi a Brescia sia per trovarepoiché la situazione economica della ...