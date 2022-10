"Chi c'era nelle liste Pd": Bonaccini polverizza Enrico Letta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo la disfatta alle elezioni, sta per finire la parabola infausta di Enrico Letta alla guida del Pd. Si preparano il congresso e dunque la successione. E tra i più accreditati per prendere lo scettro di leader al Nazareno, c'è Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna che intercetterebbe consensi trasversali e che sarebbe molto gradito tra gli elettori piddini. E proprio Bonaccini era ospite in collegamento con Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai 3, la puntata è quella di martedì 4 ottobre. Il governatore si presta a un'analisi della debacle elettorale del suo partito e non risparmia pareri durissimi: "Le ragioni della sconfitta del Pd? È mancata l'identità, le liste sono state fatte con troppi paracadutati in giro, ma è mancata anche un'alleanza per contrastare una destra che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo la disfatta alle elezioni, sta per finire la parabola infausta dialla guida del Pd. Si preparano il congresso e dunque la successione. E tra i più accreditati per prendere lo scettro di leader al Nazareno, c'è Stefano, il governatore dell'Emilia Romagna che intercetterebbe consensi trasversali e che sarebbe molto gradito tra gli elettori piddini. E proprioera ospite in collegamento con Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai 3, la puntata è quella di martedì 4 ottobre. Il governatore si presta a un'analisi della debacle elettorale del suo partito e non risparmia pareri durissimi: "Le ragioni della sconfitta del Pd? È mancata l'identità, lesono state fatte con troppi paracadutati in giro, ma è mancata anche un'alleanza per contrastare una destra che ha ...

