Chelsea | stallo per il rinnovo di Kante | rischia di perderlo a zero

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ildi perdere N’Goloa parametro: le trattative per ildel centrocampista sono inIn casasi lavora per ildi N’Golo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la trattativa rimane in fase di. Il rischio per i Blues è che il centrocampista, che in questa stagione, complici alcuni problemi fisici, ha giocato poco potrebbe liberarsi a parametro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

In questoper rivederlo in campo, Big Rom ha invece le idee chiarissime sul suo futuro . Soprattutto, su quello che vuole succeda da giugno in poi. IL PIANO PER IL- A fine stagione, ...... quindi il Barcellona si unisce a Lyon, Wolfsburg e. Le fasce rimanenti sono composte in ... necessari per prevedere tutti gli scenari possibili ed evitare situazioni di. Una volta ... Rinnovo Kanté, stallo in casa Chelsea: le ultime La questione rinnovi è sempre molto delicata e in casa Chelsea potrebbe portare a un addio importante: Juve e Milan anticipate dal Psg ...Il Chelsea rischia di perdere N’Golo Kante a parametro zero: le trattative per il rinnovo del centrocampista sono in stallo In casa Chelsea si lavora per il rinnovo di N’Golo Kante. Secondo quanto rip ...