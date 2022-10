Chelsea, occhi su Gvardiol del Lipsia: i dettagli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Chelsea di Potter pensa a rinforzare la difesa per la prossima stagione e avrebbe messo gli occhi su Gvardiol del Lipsia Il Chelsea di Potter pensa a rinforzare la difesa per la prossima stagione e avrebbe messo gli occhi su Gvardiol del Lipsia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il croato è finito nel mirino dei Blues per sostituire Thiago Silva in estate. Nello scorso mercato i tedeschi avevano rifiutato un’offerta da 80 milioni, ma le lusinghe del Chelsea potrebbero sicuramente far vacillare il giocatore e il suo entourage. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ildi Potter pensa a rinforzare la difesa per la prossima stagione e avrebbe messo glisudelIldi Potter pensa a rinforzare la difesa per la prossima stagione e avrebbe messo glisudel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il croato è finito nel mirino dei Blues per sostituire Thiago Silva in estate. Nello scorso mercato i tedeschi avevano rifiutato un’offerta da 80 milioni, ma le lusinghe delpotrebbero sicuramente far vacillare il giocatore e il suo entourage. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Chelsea: occhi su un attaccante dell'Arsenal: Nome nuovo per il mercato del Chelsea. Secondo il Daily Mail, sul tac… - notizie_milan : Verso Chelsea-Milan: occhi puntati sulla posizione di De Ketelaere - RFillini : Stanno aspettando che perdiamo con Chelsea Juve Chelsea per lasciarsi le fette di prosciutto davanti agli occhi. BENE BENE - MilanLiveIT : #Shevchenko dice la sua su #ChelseaMilan Il grande ex si aspetta una partita dall'atmosfera caldissima! Occhi su… - asr_futfem : @Iux2410 A occhi chiusi lo prendo ?? poi ci fa a fettine pure il chelsea sia chiaro, ma abbiamo l'1% di possibilità… -