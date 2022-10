Chelsea - Milan 3 - 0 | le pagelle | Tomori da incubo | Leao non basta

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) TATARUSANU 5 Lui fa il possibile. Ma non gli si può chiedere di essere come Super Mike DEST 4 Sempre in grande difficoltà. A tratti imbarazzante. Ma ha tutto il tempo di smentirci. Calabria tornerà ...

Ilcade a Londra cole la Juve batte il Maccabi. Nelle altre partite della serata di Champions è 1 - 1 nel girone dei bianconeri tra Psg e Benfica, mentre in quello delil Salisburgo ...VIDEO GOL AUBAMEYANG 2 - 0 VIDEO GOL JAMES 3 - 0Dopo la grande vittoria sulla Juventus, il Milan non ha troppo tempo per festeggiare: martedì 11 ottobre, infatti, a San Siro arriverà il Chelsea per la sfida valida per la ...Dopo la brutta prestazione in Champions League contro il Chelsea, il Milan rialza subito la testa e si aggiudica il big match della nona giornata di Serie A ...