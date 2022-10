Corriere dello Sport

Juve trionfatrice di Champions . I bianconeri stendono il Maccabi e fanno impazzire i social: da "MVP" a "Angel Di Magia", i tifosi i scatenano sul web. Tutte le ironie e gli sfottò più belli nella nostra ...Voti e tabellino del primo tempo di Juventus - Maccabi Haifa, match valido per il terzo turno del girone di Champions League Dusan Vlahovic©LaPresseJUVENTUS Szczesny: 6Cuadrado: 5.5Bremer: 6Danilo: ... "Cavallo pazzo MVP": tutte le ironie e gli sfottò dopo Juve-Maccabi La Germani della prima casalinga è una squadra che soffre, va sotto di 16 nel terzo quarto, ma è in grado di tirare fuori gli attributi e vincere una gara, tignosa, rognosa. Davanti alla Leonessa c’è ...Terzo album per il cantautore toscano Ivan Francesco Ballerini. Un viaggio, non si sa se fisico o spirituale, viaggio a cui il protagonista non vuole e non può sottrarsi.