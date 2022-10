Caso Marco Bellavia | interviene l’Ordine degli psicologi del Lazio | “Verrà aperta un’istruttoria per il comportamento di Gegia”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La triste vicenda di– il concorrente del GFVip7 che ha lasciato la Casa dopo essere stato bullizzato dagli altri inquilini perché affetto da problemi di salute mentale – ha avuto una risonanza mediatica notevole. Testate giornalistiche, blog, pagine web e social ne hanno scritto per giorni e, dopo la puntata del reality andata in onda lunedì 3 ottobre, adesso anche soggetti apparentemente lontani dal mondo della televisione hanno scelto di intervenire. Tra questi anchedel, che ha deciso di aprireper le frasi pronunciate danei confronti dell’ex concorrente: “Sono state inviate aldiverse segnani da parte di ...

... scrivendo con la pasta frolla il nome, circondato da molti cuoricini. Un dolce pensiero dopo ... giustamente, dalla sua parte, ennesimodi una persona in difficoltà che viene derisa e ...... come lo stesso tecnico dei giallorossi,Baroni , ha confessato a metà settembre. Ma, con il passare delle giornate, quello di Umtiti a Lecce sta diventanto un vero e proprio. Intanto, in ...Si è conclusa ieri sera con una squalifica e un'eliminazione lampo la vicenda che ha visto protagonista l'ex conduttore di Bim bum bam e attore Marco… Leggi ...La Federazione italiana sport su ghiaccio ha scelto i nuovi dirigenti del Curling Prosegue la definizione dello staff tecnico del curling azzurro in vista del quadriennio olimpico di Milano Cortina 20 ...