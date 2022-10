Caro bollette, Ursula stronca Gentiloni sul piano di aiuti (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Doveva essere il governo dei “migliori”; quello con al vertice l’italiano avente maggiore caratura europea ed internazionale, l’ex membro di Goldman Sachs e l’ex numero uno della Bce. Eppure, a livello comunitario, la scala gerarchica rimane sempre la stessa: Francia e Germania dettano ordini, mentre Roma rimane relegata ai margini. Non solo perché Parigi, per far fronte alla propria crisi energetica, ha deciso di subordinare l’applicazione del Trattato del Quirinale – concluso con il nostro Paese lo scorso anno – a favore di un accordo bilaterale sul gas con Berlino; ma anche perché l’Italia è stata tra i principali Stati portanti della proposta di fissazione di un price cap su tutte le importazioni europee di metano. Detto, fatto: entrambe le colonne portanti dell’esecutivo sono fallite. Ed i principali responsabili, da una parte e dall’altra, sono proprio il presidente Macron ed il ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Doveva essere il governo dei “migliori”; quello con al vertice l’italiano avente maggiore caratura europea ed internazionale, l’ex membro di Goldman Sachs e l’ex numero uno della Bce. Eppure, a livello comunitario, la scala gerarchica rimane sempre la stessa: Francia e Germania dettano ordini, mentre Roma rimane relegata ai margini. Non solo perché Parigi, per far fronte alla propria crisi energetica, ha deciso di subordinare l’applicazione del Trattato del Quirinale – concluso con il nostro Paese lo scorso anno – a favore di un accordo bilaterale sul gas con Berlino; ma anche perché l’Italia è stata tra i principali Stati portanti della proposta di fissazione di un price cap su tutte le importazioni europee di metano. Detto, fatto: entrambe le colonne portanti dell’esecutivo sono fallite. Ed i principali responsabili, da una parte e dall’altra, sono proprio il presidente Macron ed il ...

AlexBazzaro : I giornalisti che fanno i reportage su aziende e negozi costretti a chiudere per il caro bollette, sono gli stessi… - AngeloCiocca : E' scandaloso che per adottare un caricatore universale l'Europa abbia impiegato 13 anni. Ben venga semplificare, u… - AlexBazzaro : Il razionamento energetico è il nuovo coprifuoco. Il caro bollette è la nuova pandemia. Cause diverse, risultati si… - francobaietti : @VincenzoViolano @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @ECRparty Signori la cosa e Lampante Vairus , Caro energia, Puntur… - francobaietti : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @ECRparty Signori la cosa e Lampante Vairus , Caro energia, Punture, Guerra , Fame… -