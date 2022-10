Caro affitti | a Padova studenti si accampano con le tende davanti all’Università | “Costi aumentati del 40% | situazione drammatica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)accampatil’Università diconda campeggio. È l’iniziativa del collettivo universitario Spina che martedì 4 ottobre si è dato appuntamentoa Palazzo Bo, a, per protestare contro ile la difficoltà per glifuori sede di trovare un alloggio in città. “quest’anno ha visto un rindeglipari al 40%. Attualmente dopo Milano e Roma è la città con i prezzi deglipiù alti”, dice Francesca, studentessa dell’Università die membro del collettivo . E continua: “Oltre a questo, non solo per glima per tutti, ci troviamo a dover affrontare ...