Cani sbranati tra loro e lotte clandestine, maltrattamenti su animali in fascia costiera (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Continua senza sosta il fenomeno dell’abbandono e del maltrattamento degli animali, sopratutto in fascia costiera. Qui ci troviamo in quella che è stata ribattezzata la casa degli orrori dove sono stati ritrovati in condizioni di vita e igienico sanitari diversi Cani che si sbranavano tra loro. Non è però la sola storia al limite. I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Continua senza sosta il fenomeno dell’abbandono e del maltrattamento degli, sopratutto in. Qui ci troviamo in quella che è stata ribattezzata la casa degli orrori dove sono stati ritrovati in condizioni di vita e igienico sanitari diversiche si sbranavano tra. Non è però la sola storia al limite. I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

