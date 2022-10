Cancro endometrio | in Italia la prima immunoterapia su misura

Adnkronos

Milano, 5 ott. - Il tumore all', ilprincipale del corpo dell'utero, che colpisce la mucosa di rivestimento dell'organo, "secondo i dati più aggiornati fa registrare in Italia circa 10mila casi ogni anno, con 2mila ...Intanto i relatori insistono sulla necessità di individuare già dalla diagnosi dile donne con tumori dell'dMMR/MSI - H: "Le linee guida lo prevedono, ma molto spesso non viene ... Cresce cancro endometrio, 10mila casi e 2mila morti l'anno in Italia (Adnkronos) – Il tumore all’endometrio, il cancro principale del corpo dell’utero, che colpisce la mucosa di rivestimento dell’organo, “secondo i dati più aggiornati fa registrare in Italia circa ...(Adnkronos) – L’immunoterapia segna un gol decisivo contro il cancro dell’utero, per la precisione contro i tumori dell’endometrio, che coprono la quasi totalità delle neoplasie del corpo uterino. Dos ...