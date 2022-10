Camera | il 13 ottobre la prima seduta della XIX legislatura

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ladei deputati è convocata giovedì 132022 alle ore 10.00 per laXIX. All'ordine del giorno figurano: la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza; la costituzioneGiunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione di deputati subentranti; l'elezione del Presidente (per scrutinio segreto).In base a quanto disposto dal Regolamento, lasarà presieduta dall'onorevole Ettore Rosato nella sua qualità di Vicepresidente più anziano per elezione tra quelliprecedente. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Fdi, Francesco Lollobrigida, al termine dell'esecutivo nazionale del partito che si è svolto in via della Scrofa. 5 ottobre 2022... Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare)). L'intervento è stato registrato mercoledì 5 ottobre 2022 alle 14:07.