Camera | il 13 ottobre alle 10 la prima seduta della nuova legislatura | elezione del presidente a scrutinio segreto

Ladei deputati è convocata giovedì 132022 alle ore 10.00 per la prima seduta della XIX legislatura. All'ordine del giorno figurano: la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza;...Ladei deputati è convocata giovedì 132022 alle ore 10.00 per la prima seduta della XIX legislatura. All'ordine del giorno figurano: la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza;...1' di lettura 05/10/2022 - ROMA (ITALPRESS) – La Camera dei deputati è convocata giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 10.00 per la prima seduta della XIX legislatura. All’ordine del giorno figurano: la ...(Adnkronos) – La Camera dei deputati è convocata giovedì 13 ottobre alle 10 per la prima seduta della XIX legislatura. All’ordine del giorno figurano: la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presi ...