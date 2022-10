Cambio di hairlook per Kristen Stewart, che sfoggia un nuovo mullet glam rock. Come il beauy look in passerella (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È il Chanel Day alla Parigi Fashion Week. In prima fila, Kristen Stewart, ruba la scena, con un nuovo inaspettato taglio di capelli, sfilato Eighties chic. Grintoso Come il focus dei beauty look in scena in passerella, ad accompagnare la collezione d’ispirazione cinema di un tempo: magnetiche burgundy lips, affascianti e fascinose, a contrasto con incarnati di luna. Parigi Fashion Week PE 2023: I beauty look delle ospiti guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È il Chanel Day alla Parigi Fashion Week. In prima fila,, ruba la scena, con uninaspettato taglio di capelli, sfilato Eighties chic. Grintosoil focus dei beautyin scena in, ad accompagnare la collezione d’ispirazione cinema di un tempo: magnetiche burgundy lips, affascianti e fascinose, a contrasto con incarnati di luna. Parigi Fashion Week PE 2023: I beautydelle ospiti guarda le foto Leggi anche ...

KateKate79 : RT @VanityFairIt: Farsi la frangia è sempre una buona idea. E non ci deve essere per forza qualcosa che è andato storto per un cambio hairl… - VanityFairIt : Farsi la frangia è sempre una buona idea. E non ci deve essere per forza qualcosa che è andato storto per un cambio… -