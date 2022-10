Camaldoli | ai domiciliari per violenza contro la moglie | scoperto con una pistola

Era sottoposto alla detenzione di domiciliare perché condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie che abita a Quarto. Ci troviamo a Napoli sulla collina deie i carabinieri della tenenza di Quarto decidono di perquisire l'abitazione di quell'uomo, un 46enne del posto. Durante le operazioni la scoperta: rivenuta e sequestrata una pistola revolver ...Era sottoposto alla detenzione di domiciliare perché condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie che abita a Quarto. Ci troviamo a Napoli sulla collina deie i carabinieri della tenenza di Quarto decidono di perquisire l'abitazione di quell'uomo, un 46enne del posto. Durante le operazioni la scoperta: rivenuta e sequestrata una pistola revolver ...Era ai domiciliari per una condanna per maltrattamenti nei confronti della moglie il 46enne trovato in possesso di una pistola revolver calibro 38 special con matricola in parte abrasa e 11 proiettili ...Sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti Era ai domiciliari per una condanna per maltrattamenti nei confronti della moglie ...