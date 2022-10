Calcio: 777 Partners acquista il Melbourne Victory (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Arriva un altro club calcistico nella galassia della 777 Partners, proprietaria del Genoa. Dopo l'acquisto dello Standard Liegi lo scorso gennaio il fondo è approdato in Australia prendendo la proprietà del Melbourne Victory, club australiano della A-League. "Benvenuti in famiglia", ha scritto il Genoa su Twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Arriva un altro club calcistico nella galassia della 777, proprietaria del Genoa. Dopo l'acquisto dello Standard Liegi lo scorso gennaio il fondo è approdato in Australia prendendo la proprietà del, club australiano della A-League. "Benvenuti in famiglia", ha scritto il Genoa su Twitter.

