Bulgaria, conservatori dell'ex premier Borisov vincono le elezioni. Ma il governo è un rebus (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I conservatori di Bojko Borisov tornano a vincere le elezioni in Bulgaria. Il suo partito Gerb (Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria) è arrivato primo con il 25,43% dei voti alle parlamentari di domenica 2 ottobre, convocate a meno di un anno dalle precedenti a causa dell'impossibilità di formare un nuovo governo dopo le dimissioni dell'ex premier, l'imprenditore Kiril Petkov, sfiduciato lo scorso giugno. Per la quarta volta, dunque, spetterà a Borisov l'incarico di formare il nuovo governo del Paese, dopo i tre mandati già svolti dal 2009 al 2013, dal 2014 al 2017 e dal 2017 al 2021. Un'impresa non facile, dato che quasi tutti gli altri grandi partiti si sono detti indisponibili a formare una coalizione ...

