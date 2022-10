Bruxelles approva l’ottavo pacchetto di sanzioni. C’è anche il “price cap” al petrolio di Mosca (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Ue si ricompatta, almeno sulla postura nei confronti dell’aggressione russa. I Paesi membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia proposto dalla commissione. l’ottavo dall’inizio dell’aggressione militare all’Ucraina. Ad annunciare l’intesa è stata la presidenza ceca su Twitter. Che ha parlato di una ”forte risposta della Unione europea all’annessione illegale di territori dell’Ucraina da parte di Putin”. Via libero della Ue al nuovo pacchetto di sanzioni I referendum farsa e le minacce crescenti di Mosca, in difficoltà crescente sul fronte militare, hanno accelerato l’iniziativa sul nuovo pacchetto di sanzioni economiche verso la Russia. Formalmente ”seguirà una procedura ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Ue si ricompatta, almeno sulla postura nei confronti dell’aggressione russa. I Paesi membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico per un nuovodicontro la Russia proposto dalla commissione.dall’inizio dell’aggressione militare all’Ucraina. Ad annunciare l’intesa è stata la presidenza ceca su Twitter. Che ha parlato di una ”forte risposta della Unione europea all’annessione illegale di territori dell’Ucraina da parte di Putin”. Via libero della Ue al nuovodiI referendum farsa e le minacce crescenti di, in difficoltà crescente sul fronte militare, hanno accelerato l’iniziativa sul nuovodieconomiche verso la Russia. Formalmente ”seguirà una procedura ...

