Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - ansa_economia : Borsa: Milano (-1,7%) maglia nera in Europa, giù le auto. Controcorrente Banca Generali #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano (-1,7%) maglia nera in Europa, giù le auto: Controcorrente Banca Generali - InsideMarketing : ?? La Borsa del cavolo Esselunga, lanciata durante la Milano Fashion Week 2022, è in edizione limitata ed è andata a… - moneypuntoit : ?? Borsa di Milano oggi 5 ottobre: Ftse Mib e l'Europa fermano il rally ?? -

Borsa Italiana

peggiora (Ftse Mib - 1,7%) e indossa la maglia nera in Europa insieme a Madrid, appesantita dai titoli del settore automotive, Pirelli ( - 3,5%) e Stellantis ( - 3%) e dal 'petrolifero' ...Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,67% a 21.545 punti. . Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,67% (ANSA) - MILANO, 05 OTT - Milano peggiora (Ftse Mib -1,7%) e indossa la maglia nera in Europa insieme a Madrid, appesantita dai titoli del settore automotive, Pirelli (-3,5%) e Stellantis (-3%) e dal ...Borsa di Milano oggi 5 ottobre: il Ftse Mib parte in flessione così come le principali piazze europee. Lo spread apre la giornata a 234 punti e i rendimenti del Btp sono in rialzo.