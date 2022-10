Bonus 200 euro precari scuola, compreso organico Covid dello scorso anno scolastico: domanda sul sito INPS entro il 31 ottobre. Istruzioni (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il personale scolastico a tempo determinato, anche destinatario di incarichi con organico Covid il cui contratto sia scaduto entro il mese di giugno 2022, può accedere all’indennità una tantum di 200 euro -prevista dal DL 50/2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il personalea tempo determinato, anche destinatario di incarichi conil cui contratto sia scadutoil mese di giugno 2022, può accedere all’indennità una tantum di 200-prevista dal DL 50/2022. L'articolo .

orizzontescuola : Bonus 200 euro precari scuola, compreso organico Covid dello scorso anno scolastico: domanda sul sito INPS entro il… - ConfcommercioVi : ?? Nuovo Podcast! 'Il Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi' su @Spreaker - CislNazionale : RT @vivaceonline: Bonus 200 euro #autonomi #partiteiva. Come si fa domanda, dove e quali sono i requisiti. Ne parliamo oggi sul nostro cana… - lflauraferrari : RT @FondazioneStudi: ??Mercoledì 5 ottobre alle ore 11:30 non perdere l'intervista ?? a Luca Caratti, esperto della Fondazione Studi, ai micr… - moneypuntoit : ?? Bonus 200 euro in pagamento: chi sta per riceverlo ?? -