Bono per la prima volta in tour senza gli U2: presenterà la sua autobiografia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il cantante della band irlandese dà alle stampe 'Surrender: 40 Songs, One Story' e sarà impegnato in 14 date tra Regno Unito, Usa, Irlanda, Francia, Spagna e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il cantante della band irlandese dà alle stampe 'Surrender: 40 Songs, One Story' e sarà impegnato in 14 date tra Regno Unito, Usa, Irlanda, Francia, Spagna e ...

antonio70341643 : Qui arriva (tanto per scherzare), l'ORA ILLEGALE, con gli squadristi a Palazzo de' Chisii, Draghi esiliato in soffi… - giacjag : @LegaSalvini Mongoloidi ?? buondi'. Dico che cazzo ve sete inventati su alle riunioni del carretto ?? 8 ministeri, sp… - DonPiricoddi : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana @pattypravo by @LorenzoManfro il 5 Ottobre del 1966 (data non sicura) Patty Pravo pubblica… - angiuoniluigi : RT @BresciaOggiIT: Buongiorno dalla redazione di via Eritrea La nostra #primapagina con l’assemblea di @ConfindustriaBS , @BeppeSala su Del… - Fra_Illy : Io che faccio vedere un bono al fida sul telefono, lui che lo guarda per più di 15 secondi e io che mi incazzo SI D… -