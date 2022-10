Bonassola (Cinque Terre), il paesino si schiera col ribelle don Giulio: pronti a occupare la chiesa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) commenta C'è aria di ' rivolta ' tra i fedeli di Bonassola , 900 anime alle porte delle Cinque Terre, pronti a difendere don Giulio Mignani , il parroco disobbediente sospeso dalla diocesi di Spezia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 ottobre 2022) commenta C'è aria di ' rivolta ' tra i fedeli di, 900 anime alle porte dellea difendere donMignani , il parroco disobbediente sospeso dalla diocesi di Spezia ...

settalese : RT @lafrancesca1961: La nostra offerta per i più piccoli Settimana salute, per correre e respirare (e prevenire i malanni della cattiva sta… - ColucciLc : RT @lafrancesca1961: La nostra offerta per i più piccoli Settimana salute, per correre e respirare (e prevenire i malanni della cattiva sta… - lafrancesca1961 : La nostra offerta per i più piccoli Settimana salute, per correre e respirare (e prevenire i malanni della cattiva… -