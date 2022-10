Bologna | Sartori | «L’esonero di Mihajlovic decisione soffertissima»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Le parole di Giovanni, responsabile dell’area tecnica del, sul cambio in panchina trae Thiago Motta In occasione della presentazione di Zirkzee, il responsabile dell’area tecnica del, Giovanni, ha parlato del cambio in panchina dicon Thiago Motta. Di seguito le sue parole. «Quando si cambia allenatore è una sconfitta per tutti, per la società e per l’allenatore. Si spera sempre di non arrivare a questa scelte ma è stata una. Questo è il passato, ora il presente è Thiago Motta, è arrivato con 6 giorni per lavorare per la partita contro l’Empoli che purtroppo non è andata bene e secondo me siamo stati sfortunati, con il palo e la traversa. Poi con la pausa abbiamo ...