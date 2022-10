Bollette: viaggi, alberghi, Natale, regali, settimana bianca: che inverno sarà (per colpa dei rincari) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L?effetto Bollette, ma anche quello più generale dell?inflazione, si faranno sentire sulle scelte dei consumatori già dalle prossime settimane. E potrebbero condizionare il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L?effetto, ma anche quello più generale dell?inflazione, si faranno sentire sulle scelte dei consumatori già dalle prossime settimane. E potrebbero condizionare il...

gian_salmaso : RT @ilmessaggeroit: Bollette: viaggi, alberghi, Natale, regali, settimana bianca: che inverno sarà (per colpa dei rincari) - ilmessaggeroit : Bollette: viaggi, alberghi, Natale, regali, settimana bianca: che inverno sarà (per colpa dei rincari) - green_milano : RT @adiconsum: #4ottobre Per #bollette pazze #rimborsi #viaggi #servizi non erogati oltre al reclamo c'è la conciliazione paritetica Conta… - adiconsum : #4ottobre Per #bollette pazze #rimborsi #viaggi #servizi non erogati oltre al reclamo c'è la conciliazione paritet… - Axelrex000 : @ItalyMFA @italyinukr @ItalyinRussia e fate meno viaggi per prendere ordini oltreoceano. il disgusto degli italiani… -