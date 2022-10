Bollette, la beffa per chi paga poco: cosa rischia adesso (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Al caro Bollette, oltre al danno si aggiunge al beffa: alcuni operatori chiedono la revisione degli accordi sui prezzi fissi rendendo la vita difficile soprattutto agli anziani. Ecco la denuncia delle associazioni consumatori Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Al caro, oltre al danno si aggiunge al: alcuni operatori chiedono la revisione degli accordi sui prezzi fissi rendendo la vita difficile soprattutto agli anziani. Ecco la denuncia delle associazioni consumatori

Pasquino70 : Le aziende che non riescono a pagare le bollette , possono chiedere un prestito alle banche ad interesse agevolato… - GmTafalia66 : RT @RenatoVenditti1: Luce, bollette alle stelle. Il governo non frena il contagio e beffa gli italiani: “Evitato l’aumento del 100%” Che c… - itbread : RT @RenatoVenditti1: Luce, bollette alle stelle. Il governo non frena il contagio e beffa gli italiani: “Evitato l’aumento del 100%” Che c… - RenatoVenditti1 : Luce, bollette alle stelle. Il governo non frena il contagio e beffa gli italiani: “Evitato l’aumento del 100%” Che culo! - Giovann39016324 : Luce, bollette alle stelle. Il governo non frena il contagio e beffa gli italiani: 'Evitato l’aumento del 100%'… -