Bollette, il condominio non paga e il gestore ferma il teleriscaldamento. Gli amministratori: “L’emergenza riguarderà 2 italiani su 3. Non si può parlare di ‘morosi’ se il conto triplica” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Sospesa”, dice il cartello nella bacheca del palazzo. E’ l’avviso di interruzione della fornitura di teleriscaldamento ricevuto dai condomini di uno stabile di Grugliasco (Torino), dove il prossimo inverno rischia di essere il più freddo di sempre. Effetti del caro energia, che nel caso del teleriscaldamento, reti che distribuiscono calore attraverso acqua calda o vapore, ha visto le Bollette triplicare rispetto al 2021. “Oltre all’aumento delle tariffe, i condomini si ritrovano conguagli più che raddoppiati”, spiega a ilfattoquotidiano.it Francesco Burrelli, presidente di Anaci, l’associazione nazionale amministratori condominiali. Quello di Grugliasco non è dunque un caso isolato. Anzi, secondo l’Anaci potrebbe riguardare presto due italiani su tre. “Non possiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Sospesa”, dice il cartello nella bacheca del palazzo. E’ l’avviso di interruzione della fornitura diricevuto dai condomini di uno stabile di Grugliasco (Torino), dove il prossimo inverno rischia di essere il più freddo di sempre. Effetti del caro energia, che nel caso del, reti che distribuiscono calore attraverso acqua calda o vapore, ha visto lere rispetto al 2021. “Oltre all’aumento delle tariffe, i condomini si ritrovano conguagli più che raddoppiati”, spiega a ilfattoquotidiano.it Francesco Burrelli, presidente di Anaci, l’associazione nazionalecondominiali. Quello di Grugliasco non è dunque un caso isolato. Anzi, secondo l’Anaci potrebbe riguardare presto duesu tre. “Non possiamo ...

fattoquotidiano : Bollette, il condominio non paga e il gestore ferma il teleriscaldamento. Gli amministratori: “L’emergenza riguarde… - StaserasolounTG : RT @CesareOrtis: SI COMINCIA: Condominio non paga le bollette (da oltre 55mila euro), società chiude il teleriscaldamento. «Non ci hanno ne… - mamelettrico : RT @CesareOrtis: SI COMINCIA: Condominio non paga le bollette (da oltre 55mila euro), società chiude il teleriscaldamento. «Non ci hanno ne… - CesareOrtis : SI COMINCIA: Condominio non paga le bollette (da oltre 55mila euro), società chiude il teleriscaldamento. «Non ci h… - violaprile : RT @ErmannoKilgore: Il condominio non paga le bollette troppo alte, Iren chiude il teleriscaldamento - la Repubblica Grazie #Draghi : https… -